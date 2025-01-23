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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:04
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti.

        Bulut, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Alpullu Belediye Başkanı Orhan Saltık, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör'e ziyaret gerçekleştirdi.

        Beediye başkanlarıyla bilgi alışverişinde bulunan Bulut, uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

        Bulut, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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