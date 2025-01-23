Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret etti.
Bulut, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, Alpullu Belediye Başkanı Orhan Saltık, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör'e ziyaret gerçekleştirdi.
Beediye başkanlarıyla bilgi alışverişinde bulunan Bulut, uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.
Bulut, ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.
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