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        Kırklareli Valisi Turan CİMER değerlendirmesinde Türkiye birincisi olan personele teşekkür etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmalarına yönelik hizmetlerde çeşitli kriterlerde yapılan değerlendirmede Türkiye birincisi olan personele "teşekkür belgesi" verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:42
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        Kırklareli Valisi Turan CİMER değerlendirmesinde Türkiye birincisi olan personele teşekkür etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmalarına yönelik hizmetlerde çeşitli kriterlerde yapılan değerlendirmede Türkiye birincisi olan personele "teşekkür belgesi" verdi.

        Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini tebrik etti.

        Valilik Basın ve Halkla İlişkiler personelinin vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap vererek örnek çalışma yaptıklarını vurgulayan Turan, CİMER başvurularının titizlikle incelendiğine işaret etti.

        Vatandaşların memnuniyetinin önemli olduğunu dile getiren Turan, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet ettiklerini belirtti.

        CİMER'e gelen her başvuruyu özenle inceleyip vatandaşların sorunlarına en kısa sürede cevap vermeye gayret gösterdiklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

        "Artık vatandaşlarımız günlük hayatta karşılaştıkları sorunlardan toplumsal ihtiyaçlara kadar her konuda düşüncülerini, görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini bizlerle paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra memnuniyetleri dile getirmek, teşekkür mesajlarını iletmek ve çeşitli konulardaki isteklerini bildirmek içinde CİMER'e başvurmaktadır.

        CİMER olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımızdan gelen tüm başvuruları hızlı, etkin ve çözüm odaklı bir şekilde değerlendirmekteyiz. CİMER'e gelen her başvuruyu özenle inceleyip, başvuran vatandaşlarımızın sorunlarına en kısa süre cevap vermeyi ve memnuniyetlerini sağlamayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz."

        ​​​​​​​Konuşmaların ardından Vali Turan, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile personele belgelerini verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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