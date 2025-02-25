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        Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:07 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:07
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        Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından acil çağrı hizmetleri hakkında bilgi verildi.

        Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, acil çağrı merkezi hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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