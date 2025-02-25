Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

Turan, vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsenmesi gerektiğini ifade eden Turan, vergilerin hizmet olarak geri döndüğünü belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vergi Haftası dolayısıyla Gelir İdaresi Daire Başkanı Ahmet Yıldırım, Grup Başkanı Şahin Engin Uysal, Defterdar Doğan Adıgüzel'i makamında kabul etti.

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