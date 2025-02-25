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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vergi Haftası dolayısıyla Gelir İdaresi Daire Başkanı Ahmet Yıldırım, Grup Başkanı Şahin Engin Uysal, Defterdar Doğan Adıgüzel'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:51
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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vergi Haftası dolayısıyla Gelir İdaresi Daire Başkanı Ahmet Yıldırım, Grup Başkanı Şahin Engin Uysal, Defterdar Doğan Adıgüzel'i makamında kabul etti.

        Vali Turan, Yıldırım, Uysal ile Adıgüzel'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsenmesi gerektiğini ifade eden Turan, vergilerin hizmet olarak geri döndüğünü belirtti.

        Turan, vergisini zamanında ve eksiksiz ödeyerek Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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