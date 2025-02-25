Trakya'nın evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede evlenme hızı en yüksek olan il binde 6,54 ile Tekirdağ oldu.

Bölgede evlenme hızında binde 6,36 ile Kırklareli ikinci sırada gelirken, Edirne ise binde 5,63 ile üçüncü sırada yer aldı.

Boşanma istatistiklerinde ise Tekirdağ binde 2,69 ile birinci, Edirne binde 2,35 ile ikinci, Kırklareli de binde 2,29 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kırklareli'nde 2023 yılında 2 bin 325 çift evlenirken, bu sayı 2024'de 2 bin 406'ya yükseldi.