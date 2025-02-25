THK'nın ülke genelinde başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Gündüz, THK Lüleburgaz Şubesi Başkan vekili Oğuz Pehlivan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz, Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesini ziyaret etti.

Açıklamada, vatandaşların bu konuda dikkatli olması istendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin ismini kullanarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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