Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamlığı vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Lüleburgaz Kaymakamlığı vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin ismini kullanarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların bu konuda dikkatli olması istendi.
- Köy ve mahalle muhtarlarından ziyaret
Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz, Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesini ziyaret etti.
Gündüz, THK'nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
THK'nın ülke genelinde başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Gündüz, THK Lüleburgaz Şubesi Başkan vekili Oğuz Pehlivan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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