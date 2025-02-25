Kırklarelispor-Kocaelispor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Kırklarelispor'u 3-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Galip geldik ama yetmedi." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, Kırklarelispor karşısında genç oyuncularıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Grupta diğer rakiplerinin kendilerinden daha fazla puan topladığını ve bu nedenle organizasyona veda ettiklerini anlatan Taşdemir, "Galip geldik ama yetmedi. Tamamen lige odaklanıp kalan 12 maçımızı en doğru ve en sağlıklı şekilde bitirmek istiyoruz. Kupayı galibiyetle kapattık. Tek odağımız lig, bundan sonra oraya yöneleceğiz." diye konuştu.

Genç oyunlarının performansından memnun kaldığını dile getiren Taşdemir, bu sporcuların gelecekte Türk futboluna hizmet edeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye Kupası formatını doğru bulmadığını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Maç takviminin sıkışıklığı çok önemli. Şöyle düşünün, devre arası yapamadık. Hep aynı şeyi vurgulayacağım ama çok sıkışık bir 1. Lig takvimi var. Geldiğimizden beri hafta içi hafta sonu maç oynuyoruz. Çok sıkışık bir takvime denk geldik. Bir de böyle kimin kimle oynadığı belli değil. Normal bir grup değil. Kendi adıma doğru bulduğum bir statü değildi bu seneki. Bu statüyle oyunculara, takıma yeteri kadar zaman ve imkan verilmedi. Yapanlar neye göre, nasıl bir şekilde yaptı bilmiyorum. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bugün kupayı bitirdik ama sırada çok önemli üç maçımız var. Burayı kapatıp oraya odaklanacağız."