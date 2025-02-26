Kırklareli Valisi Turan, Olgunlaşma Enstitüsünde incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Olgunlaşma Enstitüsünde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Olgunlaşma Enstitüsünde incelemede bulundu.
Vali Turan, atölyeleri gezerek, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.
Personelle sohbet eden Turan, enstitüsünün başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Turan, enstitüde kurs ve eğitim programlarının arttırılması için gayret göstereceklerini ifade etti.
İncelemede, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de yer aldı.
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