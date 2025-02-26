Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Cemile Özeker'i makamında kabul etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Cemile Özeker'i makamında kabul etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların hayatın her alanında başarılı olduklarını söyledi.
Bulut, kadın girişimci sayısının artması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Özeker de, çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.
- Öğrencilere hijyen eğitimi
Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine hijyen eğitimi verildi.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü personeli Şemseddin Sami Yurdunu ziyaret etti.
Burada öğrencilere hijyen konusunda bilgi verildi.
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