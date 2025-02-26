Bulut, kadın girişimci sayısının artması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların hayatın her alanında başarılı olduklarını söyledi.

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