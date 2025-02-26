Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Balaban, ilk ziyaretini Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanlığına gerçekleştirdi.

Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanı Teğmen Sefer Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi Balaban, personele çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Balaban, Kıyıköy Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Balaban, eğitim öğretim sürecinin başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 28 Şubat Cuma Asilbeyli köyüne bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.