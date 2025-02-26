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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde ziyaretlerde bulundu.

        Balaban, ilk ziyaretini Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanlığına gerçekleştirdi.

        Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanı Teğmen Sefer Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi Balaban, personele çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

        Balaban, Kıyıköy Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

        Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Balaban, eğitim öğretim sürecinin başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 28 Şubat Cuma Asilbeyli köyüne bir süre enerji verilemeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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