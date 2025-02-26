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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:30
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür." dedi.

        Durmaz, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığının dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyi olduğunu söyledi.

        Kendi canlarını, devlet ve millet namına feda etme noktasında hiçbir tereddüde kapılmadan şehadete koşan iradeye sahip olduklarını belirten Durmaz, "Kafkasların kilidi Türkiye'dir. Tüm bu jeopolitik gerçeklerin dışında coğrafyamızın bir hakikati daha var ki o da şudur, bu bölge kanlı çatışmaların ve birinci cihan harbinden beri kapanmayan hesap defterinin savaş alanıdır." dedi.

        Kısır siyasi tartışmalarla, etik ve ahlaki değerlerden yoksun üslupla toplumun sinir uçlarıyla oynamanın, oy hesabıyla her konuyu siyasallaştırıp yalan yanlış bilgilerle gündeme taşımanın, Türk milletine karşı yapılacak en büyük kötülük olduğunu ifade eden Durmaz, "Ülkemize yönelen bu tehditler karşısında bilge liderimizin çizdiği ufuk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bu tehlikeleri bertaraf ediyor, coğrafyanın emperyalistlerden kurtulması adına büyük mücadeleler veriyoruz." diye konuştu.

        - "Tüm mazlum coğrafyalara el uzatarak, tarihin bize çağrısına mutlaka kulak vereceğiz"

        Durmaz, "Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla siyaset yaptıklarını dile getirdi.

        Türk milletinin tarih boyunca zor zamanlarını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıp ayakta kalmayı başarmış bir millet olduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

        "Dünyada yaşanan gelişmeler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında, her alanda güçlü bir Türkiye'nin, sadece Türk milletinin istikbali için değil, tüm mazlum coğrafyalar için de umut vesilesi olduğu görülecektir. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, önünü kesmek için geçmişten bugüne etnik mezhebi her türlü ayrışmayı kaşıyanlara, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara, milletimizin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere artık fırsat verilmemelidir. Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir. Anadolu'yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca taşıyan şuur, İslam'ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek."

        Türkiye'nin istikbali ve istiklali üzerine hiçbir gücün hesap yapmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Durmaz, "Kararlıyız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı, içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstevlilere rağmen gerçekleştireceğiz. Tüm mazlum coğrafyalara el uzatarak, tarihin bize çağrısına mutlaka kulak vereceğiz. Israrla, üzerine basa basa söylediğimiz gibi şundan emin olun ki terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür." değerlendirmesinde bulundu.

        İl Başkanı Şaban Savaşan'ın da konuşma yaptığı program basına kapalı devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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