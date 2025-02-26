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        Lüleburgaz'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 21:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:39
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        Lüleburgaz'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şevket Ödün Caddesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye aracının merdiveniyle üst kattaki dairelerin balkonlarından tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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