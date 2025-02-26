Lüleburgaz'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şevket Ödün Caddesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye aracının merdiveniyle üst kattaki dairelerin balkonlarından tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.
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