MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere kentte gelen Durmaz, ilk olarak Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Durmaz, daha sonra Kırklareli Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Burada Belediye Başkanı Derya Bulut ile görüşen Durmaz, belediye hizmetlerinin önemli olduğunu söyledi.

Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Durmaz, İl Başkanı Şaban Savaşan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.