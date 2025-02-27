Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinin 57. yılındaki çifti ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında yarım asırdır evli olan çifti ziyaret etti.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile evliliklerinin 57. yılındaki Sabriye ve Rahmi Aydınoğulları çiftçine ziyarette bulundu.

Aydınoğulları çiftçinin saygı ve sevgisinin gençlere örnek olması gerektiğini ifade eden Turan, çifti tebrik etti.

Evlilikte saygı ve sevginin önemine değinen Turan, "Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildi. Bizlerde bu kapsamda aile ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kentimizde evliliklerinde yarım asrı geride bırakan birçok çiftimiz var. Bu çiftlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanılması gerekiyor." diye konuştu.

Turan, aile ziyaretlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Turan, çift ile sohbet etti.