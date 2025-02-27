Kırklareli'nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde, Osmanlı döneminde 642 yıl önce inşa edilen Hızırbey Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Halk arasında "Büyük Cami" olarak da bilinen Hızırbey Camisi, 1383'te Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı.

Toplam 1000 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, 1824, 1987 ve 2009 yıllarında restore edildi.

Caminin ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirilip, özenle ramazana hazırlandı.

Tarihi, mimarisi ve hat yazılarıyla dikkati çeken camide, bu ramazanda da mukabele okunacak, teravih namazları kılınacak.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, caminin 1383'te birebir Kabe ölçülerinde yapıldığını söyledi.

Burasının Trakya'da Osmanlı döneminde yapılan ilk cami olduğunu belirten Eviş, "Hızırbey Camisi'nin manevi atmosferi daha farklı diğer camilere nazaran. Burasının namaz kılarken verdiği huzur, diğer camilere nazaran daha farklı. Bu manevi havayla daha huzurlu bir şekilde ibadet edeceğiz." dedi.

"Ramazan" denilince akıllara mukabele ve teravih geldiğini anlatan Eviş, ramazan dolayısıyla kentteki tüm camilerin hazır hale getirildiğini kaydetti.