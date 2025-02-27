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        Kırklareli'nde ağılda çıkan yangın söndürüldü

        Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde bir ağılda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:39
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        Kırklareli'nde ağılda çıkan yangın söndürüldü
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        Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde bir ağılda çıkan yangın söndürüldü.

        Beldede henüz belirlenemeyen nedenle bir ağılda yangın çıktı.

        İhbarın üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında ağıldaki hayvanlar tahliye edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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