Vize Kaymakamı Kemal Balaban, TürkAkım yetkililerini kabul etti.

Balaban, ziyarette, TürkAkım yetkilileri Azau Selak, Cansu Eren Koç ve Aytaç Togay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TürkAkım'ın, Türkiye ve Rusya işbirliği ile yürütülen dünyanın sayılı projelerinden biri olduğunu ifade eden Balaban, proje yetkililerine görevlerinde başarı diledi.

- TOKİ konutlarının yapımı sona erdi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ ikinci etap konutlarının yapımının tamamlandığını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, 204 konutun hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını belirtti.

Okul, cami ve yeşil alanlarıyla birlikte yeni bir yaşam merkezinin inşa edildiğini ifade eden Talay, yeni konutların ilçeye ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Talay, yeni yaşam alanın ilçeye değer kattığını kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Kocahıdır Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinin Yeni Mahallesi'ne 2 Şubat Pazar bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kocahıdır Mahallesi'nde 09.00-12.00, Yeni Mahallesi'nde ise 10.00-12.00 saatlerinde yapılacak.