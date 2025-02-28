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        Kırklareli'nden kısa kısa

        İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 08:57 Güncelleme: 28.02.2025 - 08:57
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

        Cebelli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Bahçıvan'a bilgi verdi.

        Lüleburgaz'ın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Bahçıvan, ilçede sanayisinin gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Cebelli, Bahçıvan'a hediye verdi.

        - Amatör Tiyatro Festivali düzenlenecek

        Lüleburgaz'da Amatör Tiyatro Festivali gerçekleştirilecek.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 9 Mart'ta başlayacak festivalin 7 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

        Açıklamada, festivalde 23 tiyatro oyununun sahneleneceği ifade edildi.

        - Satranç turnuvası düzenlenecek

        Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla satranç turnuvası gerçekleştirilecek.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 Mart Cumartesi günü düzenlenecek turnuva başvurularının kırklareli.tsf.org.tr internet sitesinden yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada turnuvanın Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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