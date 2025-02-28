Pınarhisar Belediyesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılayacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu yıl da Pınarhisar ve köylerinde ikamet eden öğrencilerin YKS ücretlerini karşılama kararı aldıklarını ifade eden Talay, öğrencilerin, destekten yararlanması için Pınarhisar Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine kayıt yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Talay, başvuruların 3 Martta sona ereceğini belirtti.

- "Parça Tesirli Pazarlar" tiyatro oyunu sahnelenecek

Vize ilçesinde "Parça Tesirli Pazarlar" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerine devam ettiklerini belirtti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çetin Altay'ın başrolde olduğu oyunun 6 Mart Perşembe Vize Meslek Yüksekokulu Salonunda sahneleneceğini aktaran Özalp, vatandaşları tiyatroya davet etti.