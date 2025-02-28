Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce kariyer günü etkinliği düzenlendi.
Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce kariyer günü etkinliği düzenlendi.
Vize Kaymakamı Sayın Kemal Balaban, Namık Kemal Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı.
Etkinliğe, Emniyet Müdürü Nezahat Dal, Jandarma Komutanı Kurtuluş Dönük, Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Namık Kemal Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Vize İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri katıldı.
Akdemir de kariyer günü etkinliklerini önemsediklerini belirterek, öğrencilere meslek seçimlerinde yardımda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.
- Akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı
Vize'de okullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı.
Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler Mangala, Kulami, Pentago oyunlarında yarıştı.
Turnuvada dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi verildi.
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