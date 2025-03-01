Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

        Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 04:18 Güncelleme: 01.03.2025 - 04:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı
        ABONE OL

        Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı.

        Kentteki davulcular iki kişilik gruplar halinde sokakları gezip, maniler söyleyerek halkı sahura kaldırdı.

        Davul ve mani seslerini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak davulcuları selamladı.

        Karacaibrahim Mahallesi'nde görevli ramazan davulcusu Yılmaz Demirören, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği mesleğini 21 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Her yıl ramazan ayını heyecan ve coşkuyla beklediğini ifade eden Demirören, bu yıl birçok mani ezberlediğini belirtti.

        Mesailerini yağmur çamur demeden sürdüreceğini dile getiren Demirören, "İnsanlarımızı sahura kaldırırken heyecan oluyor, onların bize camdan bakıp el sallamaları çok hoşumuza gidiyor. 'Davulcu abi kolay gelsin' diyorlar, 'hayırlı ramazanlar' temennilerinde bulunuyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Kırklareli'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 17'si hükümlü 41 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 17'si hükümlü 41 kişi yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa