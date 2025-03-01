Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması ekiplerince, 19-25 Şubat tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde, 20 bin 340 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde, hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 307 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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