Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 307 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

Denetimlerde, 20 bin 340 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

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