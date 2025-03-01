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        Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:30
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        Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırklareli merkezli İstanbul, Edirne ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından 1 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 399 fişek, av tüfeği, 74 tüfek fişeği, 5 sustalı, kılıç ve şiş, 62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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