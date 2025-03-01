Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan ramazan ayı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, İslam aleminin özlemle beklediği başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazana kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Ramazanın manevi duyguların en üst düzeye ulaştığı ve insanlar arasında kardeşliği pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği kutlu zaman dilimi olduğunu ifade eden Turan, İslam'da büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri olduğunu kaydetti.

Ramazan ayını içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran, rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olarak görüldüğünü aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan Ayı, dinimizce taşıdığı önemin yanı sıra, sosyal hayatımızda da yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı manevi bir iklimdir. Gönül dünyamızda milli ve manevi duyguların ziyadesiyle tezahür ettiği, dostluk ve kardeşlik duygularının, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı kutsal bir aydır. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en ulvi şekilde yaşayıp yaşatmaktır. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerif'inin rehberliğinde, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine karşı daha duyarlı olmalı, dertli olana derman, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. İnsanlarımızın yaralarını sarmak, zengin fakir, genç yaşlı demeden aynı sofra etrafında oturmak, milletimizin birliğini daha da güçlendirecektir. Ramazanın sağlık, huzur ve bereket içerisinde geçmesini temenni ediyor, Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum."