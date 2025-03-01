Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla market, kasap, fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, işletmelerin fiziki koşulları, hijyen standartları kontrol edildi.

Ayrıca ekipler, denetimlerde gıda ürünlerinin muhafaza koşullarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin tüm ilçelerde aralıksız süreceğini belirtti.

Halk sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Karaca, ekiplerin her zaman görev başında olduğunu kaydetti.