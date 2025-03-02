Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleriyle iftar programında buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleriyle iftar yaptı.

Vali Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlen iftar programında, Türkiye'nin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Ülkesi, vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulunan Turan, ramazan ayında bol bol dua edilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.