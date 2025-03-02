Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarımlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesine bağlı Osmaniye ve kent merkezine bağlı Koyunbaba köyleri ile Pehlivanköy ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Osmaniye köyünde 09.00-17.00, Koyunbaba köyünde 09.00-13.00, Kurtuluş Mahallesi'nde de 10.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.