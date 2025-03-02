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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:26
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarımlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesine bağlı Osmaniye ve kent merkezine bağlı Koyunbaba köyleri ile Pehlivanköy ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Osmaniye köyünde 09.00-17.00, Koyunbaba köyünde 09.00-13.00, Kurtuluş Mahallesi'nde de 10.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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