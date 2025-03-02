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        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:48
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        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Turan eşi Nihal Turan ile evliliklerinde 50. yılını aşan dört aileyi evlerinde ziyaret etti.

        Çiftleri tebrik eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Evlilikte saygı ve sevginin önemine değinen Turan, "Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda aile ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kentimizde evliliklerinde yarım asrı geride bırakan birçok çiftimiz var. Bu çiftlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanılması gerekiyor." diye konuştu.

        Turan, aile ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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