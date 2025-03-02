Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile evliliklerinde 50. yılını aşan dört aileyi evlerinde ziyaret etti.
Çiftleri tebrik eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Evlilikte saygı ve sevginin önemine değinen Turan, "Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda aile ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kentimizde evliliklerinde yarım asrı geride bırakan birçok çiftimiz var. Bu çiftlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanılması gerekiyor." diye konuştu.
Turan, aile ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.
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