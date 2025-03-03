Burada çocuklara 15-18 yaş aralığında bulunan çocuklara meslek ve iş danışmanlığı hakkında bilgi verildi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü personeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki çocukları ziyaret etti.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Bulut, ramazan ayının manevi iklimini yaşamaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Karakaş Mahallesinde düzenlenen programda, ramazanın bereketini ve dayanışmasını her akşam faklı mahallede kurulan iftar sofrasında yaşayacaklarını söyledi.

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