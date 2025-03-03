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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediyesince mahallelerde "İftar Sofraları" programları düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediyesince mahallelerde "İftar Sofraları" programları düzenleniyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Karakaş Mahallesinde düzenlenen programda, ramazanın bereketini ve dayanışmasını her akşam faklı mahallede kurulan iftar sofrasında yaşayacaklarını söyledi.

        Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Bulut, ramazan ayının manevi iklimini yaşamaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        - Başkan Bulut, helva ikramında bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, teravih namazının ardından vatandaşlara helva ikramında bulundu.

        Bulut, Ulu Camisinde vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Teravih namazının ardından vatandaşlara helva dağıtan Bulut, "Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, ramazanı sağlıkla, huzurla tamamlamayı nasip etsin." dedi.

        - Devlet korumasındaki çocuklar bilgilendirildi

        Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklara Meslek ve İş Danışmanlığı eğitimi verildi.

        Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü personeli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki çocukları ziyaret etti.

        Burada çocuklara 15-18 yaş aralığında bulunan çocuklara meslek ve iş danışmanlığı hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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