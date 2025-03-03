Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden Edip Akbayram'ın sevilen şarkıları dinlettirildi

        Kırklareli'nde, belediyenin anons sisteminden hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın sevilen şarkıları çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden Edip Akbayram'ın sevilen şarkıları dinlettirildi
        ABONE OL

        Kırklareli'nde, belediyenin anons sisteminden hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın sevilen şarkıları çalındı.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediyenin anons sisteminden sanatçı Edip Akbayram'ın "Gittin gideli", "Hasretinle yandı gönlüm" ve "Kuşlar" şarkıları dinletildi.

        Bazı araç sürücüleri sanatçının şarkılarını duyup araçlarının camlarını araladı.

        Vatandaşlardan Serkan Meşe, gençliğinin bu şarkılarla geçtiğini söyledi.

        Sanatçının şarkılarını anons sisteminden duyduğunda duygulandığını anlatan Meşe, Belediye Başkanı Derya Bulut'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"

        Benzer Haberler

        Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 4 ülkeye elma ihraç ediyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 4 ülkeye elma ihraç ediyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan gazilerle buluştu
        Kırklareli Valisi Turan gazilerle buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplan...
        Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplan...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa