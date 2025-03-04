Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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