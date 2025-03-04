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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:24
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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