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        Kırklareli Valisi Turan'dan Yeşilay Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:56
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        Kırklareli Valisi Turan'dan Yeşilay Haftası mesajı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında madde bağımlılığının tüm dünyada önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.

        Bireylerin, özellikle çocuk ve gençlerin, kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğin ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin ülkemize faydalı, ahlaklı, zihinleri ilim ve irfan ışığıyla aydınlanmış sağlıklı bireyler olarak yetişmesi yolunda alkol, tütün ve bağımlılık yapıcı maddeler engel teşkil etmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimini etkileyen her olumsuzluk geleceğimizi de olumsuz yönde etkilemektedir.

        Yeşilay, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla yüzbinlerce gencimizin yeniden hayata tutunmasına destek olarak insanımızın ve ailelerimizin en yakın dostlarından biri olmuştur. Bizler, tüm bu zararlı alışkanlıklardan, uzak durmanın en birinci ve en önemli yolunun eğitim olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak, hem devleti temsil eden bizlerin, hem de halkın her an içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarımızın görevidir."

        Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığı ile bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon hizmeti verdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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