Kırklareli hastalıktan ari hayvan sayısı açısından Türkiye'de ilk sırada

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırklareli'nin hastalıktan ari hayvan sayısı bakımından Türkiye'de birinci il olduğunu belirtti.

Karaca, İl Genel Meclisi mart ayı toplantısında kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin tarımsal üretimde çok iyi noktalara ulaştığını belirten Karaca, hayvancılık anlamında da kentin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Kentin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verim açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Bunda ilimizdeki büyük işletmelerin rolü büyük. 155 bin büyükbaş hayvanımız var. Hastalıktan ari hayvan sayımız ise 50 bin. Kırklareli hastalıktan ari hayvan sayısı açısından Türkiye'de birinci.

600-700 bin büyükbaşa sahip iller var ama biz hastalıktan ari hayvan olarak onlardan da yüksek sayıya sahibiz. Avrupa Birliği onaylı 34 işletmemiz var günlük 1000 ton süt üretiyor işletmelerimiz, süt işleme tesislerinde de çok güzel ürünler elde ediyoruz."

- 250 bin hektar alanda tarım yapılıyor

Kırklareli'nin tarımsal açıdan da çok önemli bir konumda olduğunu belirten Karaca, 250 bin hektar alanda tarım yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'deki tarla ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 1'inin Kırklareli'nde yapıldığını anlatan Karaca, "En önemli ürünlerimizde buğday ve ayçiçeğidir. Arazi varlığımızın yüzde 90'ından fazlasında hububat ve ayçiçeği üretiyoruz. Buğdayda verim ortalamamız Türkiye'nin çok çok üzerinde. Bizim de olduğu gibi, tüm dünyanın en önem verdiği konu iklim değişikliği. Bu konuda tarımsal üretimi yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, 11 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.