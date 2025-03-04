Kırklareli'nden şubat ayında 11 milyon 689 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların şubat ayında 11 milyon 689 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı ihracatının ocak ayına göre yüzde 18,4 arttığını belirtti.

Kırklareli'nden ocak ve şubat aylarında 21 milyon 591 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin geldiğini ifade etti.

Ilık, Almanya, Bulgaristan, Kenya, İtalya, Irak, ABD ve Endonezya gibi ülkelerin ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.