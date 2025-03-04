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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediyesi Meclisi mart ayı birinci birleşimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:09
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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
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        Kırklareli Belediyesi Meclisi mart ayı birinci birleşimi yapıldı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Dingiloğlu Parkı Engelsiz Yaşam Park Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak mali ve teknik destek protokolünü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Başkan Bulut, konuşmasında, Dingiloğlu Parkı'nı engelliler için güzel bir park haline dönüştürmeyi istediklerini söyledi.

        Park içerisinde engelli çocuklar için oyun grupları, oturma grupları ve kafe alanı olacağını ifade eden Bulut, parkın Kırklareli'ne hayırlı olmasını diledi.

        Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantının ikinci birleşimi 7 Mart Cuma yapılacak.

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