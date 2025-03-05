Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Vali Turan, Demirköy Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlen iftar programına katıldı.
Ramazanın hoşgörü, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Turan, ramazan ayında toplumun her kesimiyle iftar sofralarında buluşmaya özen gösterdiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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