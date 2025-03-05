Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Ramazanın hoşgörü, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Turan, ramazan ayında toplumun her kesimiyle iftar sofralarında buluşmaya özen gösterdiğini kaydetti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

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