Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Üsküp beldesinde dört aileyi evlerinde ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.
Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu belirten Turan, her akşam aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda aile ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.
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