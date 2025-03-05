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        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaşı tarafından kurulan aşevinde hazırlanan 2 bin 500 kişilik yemek dezavantajlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılara ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:58
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        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup Roman vatandaşı tarafından kurulan aşevinde hazırlanan 2 bin 500 kişilik yemek dezavantajlı, ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlılara ulaştırılıyor.

        Gündoğu, Barış, Özerler ve Güneş mahallelerinde yoğun olarak yaşayan Roman vatandaşlardan oluşan gönüllüler, 5 yıl önce aşevini faaliyete geçirdi.

        "Biz bize yeteriz" adını verilen aşevinde, bağışçıların destekleriyle ramazan ayında her gün ihtiyaç sahiplerine yemek hazırlanıyor.

        Hazırlanan 3 çeşit yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Aşevi sorumlusu Emin Sanpur, aşçılar tarafından özenle hazırlanan yemeklerin ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

        Bağışçılara teşekkür eden Sanpur, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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