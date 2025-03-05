Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde geçen ay 131 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde geçen ay 131 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

        Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Kırklareli'nin ülkenin en huzurlu ve güvenli kenti olması için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Üstün gayret ve fedakarca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Turan, terörle mücadele kapsamında şubat ayında PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik de operasyon düzenlendiğini kaydetti.

        Kentte 638 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin geçici koruma altında olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

        "Düzensiz göçle mücadele kapsamında ilimizde 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 7 kişi tutuklanmış ve 7 araca el konulmuştur. İlimizde 3 mobil göç noktasında 3 bin 10 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bu denetimlerde 131 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

        Turan, daha sonra kentteki asayiş ve trafik denetimleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?

        Benzer Haberler

        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerin...
        Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerin...
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu
        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden şubat ayında 11 milyon 689 bin dolarlık ihracat gerçekleşti
        Kırklareli'nden şubat ayında 11 milyon 689 bin dolarlık ihracat gerçekleşti
        Kırklareli hastalıktan ari hayvan sayısı açısından Türkiye'de ilk sırada
        Kırklareli hastalıktan ari hayvan sayısı açısından Türkiye'de ilk sırada