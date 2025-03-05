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        Yeşilay'ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 54 yaşındaki Gürkan Mitap, yaklaşık 33 yıl kullandığı sigarayı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle 16 ay önce bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:06
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        Yeşilay'ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde 54 yaşındaki Gürkan Mitap, yaklaşık 33 yıl kullandığı sigarayı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle 16 ay önce bıraktı.

        Kentte nakliyecilik yapan Gürkan Mitap, 2023'te göğsünde ağrı hissetti.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne müracaat eden Mitap, doktorunun sigarayı bırakması önerisine uyma kararı aldı.

        Sigarayı bırakma sürecinde zorluk yaşayan Mitap, Kırklareli YEDAM'a başvurdu. Yaklaşık 3 ay danışmanlık hizmetinden faydalanan Mitap, aldığı destek sayesinde sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Mitap, sigarayı bırakmanın ve rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Özentiyle başladım, bağımlısı oldum"

        Gürkan Mitap, AA muhabirine, yaklaşık 33 yıl içtiği sigaradan 2023'te kurtulduğunu söyledi.

        Arkadaş ortamında özenip sigaraya başladığını belirten Mitap, süreç içerisinde bağımlılık düzeyinin arttığını ifade etti.

        Mitap, "Özentiyle başladım, bir daha da bırakamadım. Bağımlısı oldum diyebilirim. Günde 4 paket sigara içmek çok ciddi bir tüketimdi. Sağlığıma zarar vermeye başlamıştı." diye konuştu.

        Rahatsızlanmaya başladığını ve hayat kalitesinin de düştüğünü fark ettiğini dile getiren Mitap, zaman içerisinde yürürken tıkandığını ve öksürüğünün arttığını kaydetti.

        - "Sigara içerken daha çabuk tıkanıyordum, şimdi çok daha rahatım"

        Kamyonet durağında nakliye işi beklediği sırada göğsünde ağrı hissettiğini ve ardından hastaneye müracaat ettiğini belirten Mitap, şunları söyledi:

        "Doktorum, 'Sigarayı bırakmazsan önümüzdeki yıllarda astım hastası olacaksın, sonra KOAH hastası olacaksın, oksijen tüpüyle yaşayacaksın, nefes alamayacaksın, merdiven çıkamayacaksın, kalitesiz berbat bir hayat seni bekliyor.' deyince o an sigarayı bırakma kararı aldım. Sigarayı bıraktım ancak ilk günler çok zor geçti. Doktor kontrollerinde tavsiye üzerine Yeşilay'a ve YEDAM'a gittim. Haftada bir kez ve bir saat gidiyordum, danışmanlık hizmeti alıyordum. Psikolojik olarak çok faydasını gördüm. İlk günler zordu ama 16 ay oldu sigarayı bırakalı. Sigarayı bıraktıktan sonra insanın hayat kalitesi değişiyormuş, bunu anladım. Yemeklerden tat almak, yürümek, koşmak... Sigara içerken daha çabuk tıkanıyordum, şimdi çok daha rahatım. Yaşam kalitemin arttığını hissediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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