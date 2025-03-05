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        Trakya'dan geçen ay 172,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan şubat ayında 172 milyon 130 bin 470 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:20
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        Trakya'dan geçen ay 172,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan şubat ayında 172 milyon 130 bin 470 dolarlık ihracat yapıldı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya ihracatta demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ön plana çıktı.

        Deniz, kara ve demir yolu gibi ulaşım imkanlarına sahip Tekirdağ, ihracat rakamlarıyla bölgenin lokomotifi olmayı sürdürdü.

        Söz konusu ayda, bölgede en çok ihracatı gerçekleştiren Tekirdağ'dan 152 milyon 913 bin 840 dolarlık dış satım yapılırken, Kırklareli 11 milyon 689 bin 180 dolar ile ikinci, Edirne ise 7 milyon 527 bin 450 dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

        Tekirdağ'da en çok ihracat 47 milyon 531 bin 960 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde gerçekleştirildi.

        Kırklareli'nden 3 milyon 671 bin 930 dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinden ihracat yapılırken, Edirne ise aynı sektörlerde 2 milyon 978 bin 940 dolarlık ürün ile ihracat kayıtlarında yerini aldı.

        Tekirdağ ve Kırklareli'nden en çok ihracat Almanya'ya yapıldı. Tekirdağ'dan 25 milyon 917 bin 350 dolar, Kırklareli'nden de 2 milyon 798 bin 370 dolarlık ürün Almanya'ya gönderildi.

        Edirne'den de en çok ihracat 1 milyon 972 bin 620 dolar ile Bosna Hersek'e yapıldı.

        Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin ocak ve şubat ayları ihracatı 327 milyon 909 bin 510 dolar olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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