Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele konusunda ki çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

Mahalle sakinleriyle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bulut, ramazan ayının manevi iklimini yaşamaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.