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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, öğrencilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:43
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, öğrencilerle iftar yaptı.

        Vali Turan eşi Nihal Turan ile Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katıldı.

        Ramazanın hoşgörü ayı olduğunu dile getiren Turan, gençlerle aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yer aldı.

        - "İftar Sofraları" kurulmaya devam ediyor

        Kırklareli Belediyesinde "İftar Sofraları" programları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Karacaibrahim Mahallesi'nde düzenlenen programda, her akşam farklı mahallede program düzenlediklerini söyledi.

        Mahalle sakinleriyle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bulut, ramazan ayının manevi iklimini yaşamaya, paylaşmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Program gölge oyunu ile sona erdi.

        - Yeşilay Haftası

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele konusunda ki çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

        Karakahya da çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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