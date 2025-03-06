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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan anaokulu binası için çalışmalar başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan anaokulu binası için çalışmalar başlatıldı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Evren Mahallesi'nde okul inşaatı için yürütülen temel kazma çalışmalarını takip etti.

        Özalp, 8 derslikli anaokulu okul yapımını üstlenen iş insanı Mustafa ve Hüseyin Adıgüzel'e teşekkür etti.

        Milli Eğitim Bakanlığına yapılan arsa tahsisi ve hazırlanan proje sonrasında temel kazma işlemlerinin başlatıldığını ifade eden Özalp, en kısa sürede inşaatın tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

        - Halk toplantısı yapıldı

        Pınarhisar ilçesinde halk toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Ali Özel Parkı'nda düzenlenen toplantıda, tamamlanan ve devam edilen projeler hakkında bilgi verdi.

        Yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Talay, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        - Yaya geçitleri boyanıyor

        Pınarhisar Belediyesi, trafik çizgileri ve yaya geçitlerini boyuyor.

        Fen işleri müdürlüğü ekiplerince, Salih Bilinmez Caddesi'nde trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek, sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi uyarısında bulundu.

        Trafik güvenliğinin sadece sürücülerin değil yayaların da sorumluluğunda olduğunu ifade eden Talay, vatandaşları da trafik kurallarına uymaya davet etti.

        - Dereye düşen köpek yavrusu kurtarıldı

        Kırklareli'nde dereye düşen sahipsiz köpek yavrusu kurtarıldı.

        Kavaklı beldesinde derede köpek yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

        Bölgeye gönderilen ekipler derede bitkin halde bulunan köpeği kurtardı.

        Sahipsiz köpek tedavisi ve gerekli bakımları yapılmak üzere veterinere götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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