Sağlık çalışanı kadınlar, hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde sağlık personeli kadınlar bir yandan annelik görevlerini yerine getirirken diğer yandan da hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca çalışıyor.

Hayatın her alanında başarılı bir şekilde yer alan kadınlar, sağlık alanındaki katkılarıyla da dikkati çekiyor.

AA ekibi, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sağlık personelinin zorlu mesaisini görüntüledi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli doktor Şebnem Kader de görevini severek yerine getiriyor.

Her kadın gibi karşılaştığı zorlukları aşama aşama geçen Kader, yaklaşık 23 yıldır hastalara hizmet veriyor.

Sağlık alanında bebek ve çocuklara hizmet verdiğini anlatan Kader, zor bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Hastalarına şefkat ve ilgiyle yaklaştığını ifade eden Kader, "Yeni doğan yoğun bakım tercihini yapmamda kendi bebeğimin, birinci kızımın erken doğmuş olması ve yoğun bakım yatış tecrübesi bulunması biraz yol gösterici oldu. Her hastaya kendi evladım gibi özveriyle yaklaşarak gerekli desteği vermeye ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Sağlık sektöründe bir kadın olarak çalışmanın zorlu ancak gurur verici olduğunu anlatan Kader, kadınların her zorluğu başaracak güçte olduklarını vurguladı.

- "Kadınların gücü, erkeklerin tahmin ettiğinden çok daha ileridir"

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak 16 yıldır görev yapan doktor Fulya Oğuz Türkyılmaz ise görevini ilk günkü heyecan ve sevgisiyle yerine getirdiğini belirtti.

Çocukluğunda doktor olmak için sürekli hayal kurduğunu ifade eden Türkyılmaz, bir kadın olarak sağlık alanında hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Mesleğinde birçok mutluluğa tanıklık ettiğini anlatan Türkyılmaz, bazı anne adaylarının doğumdan sonra kızlarına Fulya adını vermelerinden mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu anladığını söyledi.

Kadınların kendi güçlerinin farkında olması gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, şöyle devam etti: "Bir şey zorluysa kadına da zorludur erkeğe de zorludur. Kadınların gücü, erkeklerin tahmin ettiğinden çok daha ileridir. Çok daha sabırlı ve çok daha yetkin alanlarda çalışmamıza rağmen çoğu zaman bize 'Bu zorlu görevi bir kadın olarak nasıl yapıyorsunuz?' diye sorulur. Ama şuna emin olunuz ki bir erkeğin yaptığı her şeyi kadın yapabilir ama bir kadının yaptığı her şeyi maalesef bir erkek yapamayabilir." - "Hem kadın olmak hem de afet çalışanı olmak zor bir iş" İl Sağlık Müdürlüğü UMKE sorumlusu Selin Telo da görevini severek yapan kadınlar arasında yer alıyor. Mesleğe 2011 yılında Şırnak'ta başladığını belirten Telo, her koşulda insanların yardımına koştuğunu belirtti. UMKE olarak afet ve acil durumlarda görev yaptıklarını ifade eden Telo, "Hem kadın olmak hem de afet çalışanı olmak zor bir iş. 2 çocuğum var. Çocuklarımı bırakıp afet alanına gidiyoruz. Afette ne kadar süre çalışacağımız ve oradan ne zaman döneceğimiz belli değil. Bunun verdiği gurur ve millete faydalı olmanın özverisiyle bu görevi yapmaya çalışıyorum." - "İnsanları ve mesleğimizi çok seviyorum" Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Nurten Demiralp de yaklaşık 35 yıldır görevini sürdürdüğünü ifade etti. Mesleğine 1990 yılında başladığını anlatan Demiralp, 26 yıldır Kırklareli'nde çalıştığını belirtti. 2 çocuk annesi olduğunu dile getiren Demiralp, mesleğini severek yaptığını vurguladı. Bir kadın olarak önüne çıkan tüm zorlukların üstesinden geldiğini dile getiren Demiralp, "İnsanları ve mesleğimi çok seviyorum. Karşımdaki insana faydalı olduğumu hissettiğimde ve sonuçlarını almak benim için çok önemli." dedi.