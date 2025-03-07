Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Vali Turan, Kırklareli Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.
Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Derya Bulut ise tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Şehit ve gaziliğinin önemli bir mertebe olduğunu ifade eden Bulut, bu toprakların kahramanların canı ve kanıyla vatan olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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