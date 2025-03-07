Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.
Demirköy ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde gerçekleştirilen yarışmada öğrencilere sorular yöneltildi.
Jüri üyelerinin değerlendirmesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ile öğrenci velileri katıldı.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 3 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesine bağlı Çavuşköy, Develi ve Pazarlı köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Durak Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Çavuşköy, Develi ve Pazarlı köylerinde 10.00-14.00, Durak Mahallesi'nde ise 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.
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