Söz konusu kesintiler, Çavuşköy, Develi ve Pazarlı köylerinde 10.00-14.00, Durak Mahallesi'nde ise 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesine bağlı Çavuşköy, Develi ve Pazarlı köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Durak Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

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