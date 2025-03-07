CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında kadının dünyayı güzelleştiren en özel varlık olduğunu belirtti.

Kadınların yaşamın her alanında ışık saçtığını ifade eden Gündoğdu, kadınların sosyal hayatta eşit haklara sahip olması ve güçlendirilmesinin demokratikleşmenin temel taşlarından olduğunu kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kadın hakları konusunda çağının çok ötesinde bir lider olarak ülkemizde kadınların toplumsal statüsünü yükselten devrimleri yaşama geçirmiştir. Bu devrimlerin en önemlileri Medeni Kanun ve Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkına sahip olmasıdır. Devrimlerle birlikte eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak kadınların eğitime katılımı teşvik edilerek, bilim, sanat ve iş hayatında yer almalarının önü açıldı. Çalışma hayatında ise kadınların iş hayatına katılımı desteklenerek, ekonomik bağımsızlık kazanmalarının önü açılmıştır."