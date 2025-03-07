Kırklareli Valisi Turan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, kadınların toplumun en önemli yapı taşı olduklarını belirtti.

Kadınların başta aile olmak üzere her anı özel kıldığını ifade eden Turan, kadının her zaman etkin ve önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Türk kadının aile ve devlet yönetiminde de tarih boyunca etkin olduğunu aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk kadını, Kurtuluş Savaşı yıllarında gerek cephede gerekse cephe gerisinde vatan için savaşmaktan geri durmamıştır. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi bu vatanın bağrından çıkmış ve varını yoğunu milleti için ortaya koymuş sayısız kadın kahraman Cumhuriyetimizin en önemli mimarlarındandır.

Tarihimizin en eski dönemlerinden günümüze kadar var olma mücadelemiz ve medeniyet yolculuğumuzun en büyük destekçisi, aile kurumunun temel taşı olan kadınlar, iş hayatındaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkı sunmakta. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılara imza atmaktadırlar."