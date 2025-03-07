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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

        Kırklareli Belediyesi Meclisi mart ayı ikinci birleşimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:40
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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
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        Kırklareli Belediyesi Meclisi mart ayı ikinci birleşimi yapıldı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Belediye Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Daha adaletli ve umutlu bir dünya temennisinde bulunan Bulut, kadınların topluma ışık tuttuğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından, Yenidoğan Bebeklere Destek Projesi'nin başlatılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyonunca hazırlanan rapor okundu.

        Raporda, yenidoğan bebeklerin ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bebek bezi, mama, yenidoğan kıyafetleri gibi ürünün yer alacak yenidoğan bebeklere destek projesinin uygulanmasının uygun görüldüğü bilgisine yer verildi.

        Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

        Toplantı diğer gündem maddelerinin de görüşülmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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