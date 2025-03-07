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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

        Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmasında bulundu.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla, çalışmaları takip edip yetkililerden bilgi aldı.

        Bir yandan altyapıyı yenilediklerini diğer yandan da bozulan yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yayla, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için görev başında olduklarını kaydetti.

        - Fırınlar denetlendi

        Babaeski ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi.

        Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde fırınların hijyen koşullarını kontrol etti.

        Satışa sunulan ekmek ve pidelerin gramajlarını kontrol eden ekipler, üretim alanlarını da inceledi.

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